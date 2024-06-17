На міжнародному форумі з безпеки в чорноморському регіоні Black Sea Security Forum 2024 в Одесі представили новітній український морський дрон.

Джерело: Думська

Деталі: Безекіпажний катер під назвою Stalker 5.0 має довжину 5 метрів, ширину 1,2 метра.

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У спеціальному відсіку, облаштованому в корпусі, може доставляти воду, продовольство, військове спорядження та інші вантажі на острови або ділянки узбережжя, де перебувають Сили оборони.

Крім того, брандер може використовуватися для цілей розвідки та патрулювання узбережжя в морських і річкових прикордонних районах.

Навісний бензиновий двигун потужністю 60 кінських сил розганяє його до швидкості понад 40 вузлів (близько 75 км на годину). Крейсерська швидкість – 30 вузлів (55 км на годину).

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Дрон оснащений системою відеозв'язку та управління на основі Starlink. Вартість одного екземпляра становить близько 60 тисяч євро.

новітній український морський дрон фото: Думська