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В Одессе представили новейший украинский морской дрон

Ольга ГлущенкоПонедельник, 17 июня 2024, 02:48
В Одессе представили новейший украинский морской дрон
новейший украинский морской дрон, фото: Думская

На международном форуме по безопасности в черноморском регионе Black Sea Security Forum 2024 в Одессе представили новейший украинский морской дрон.

Источник: Думская

Детали: Безэкипажный катер под названием Stalker 5.0 имеет длину 5 метров, ширину 1,2 метра.

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В специальном отсеке, обустроенном в корпусе, может доставлять воду, продовольствие, военное снаряжение и другие грузы на острова или участки побережья, где находятся Силы обороны.

Кроме того, брандер может использоваться для целей разведки и патрулирования побережья в морских и речных пограничных районах.

Навесной бензиновый двигатель мощностью 60 лошадиных сил разгоняет его до скорости более 40 узлов (около 75 км в час). Крейсерская скорость – 30 узлов (55 км в час).

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Дрон оснащен системой видеосвязи и управления на основе Starlink. Стоимость одного экземпляра составляет около 60 тысяч евро.

 
новейший украинский морской дрон

фото: Думская
 
новейший украинский морской дрон

фото: Думская

Темы: Одессабеспилотники
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