У використанні доходів від заморожених активів РФ немає правових протиріч – Мінфін США

За словами міністерки фінансів США Джанет Єллен, у використанні доходів від російських заморожених активів для того, щоб надати Україні позику обсягом $50 млрд, немає правових суперечностей.

Джерело: Єллен у програмі АВС This Week 16 червня, цитує Голос Америки

Деталі: Єллен відкинула звинувачення Путіна в тому, що використання доходів від російських державних активів на користь України буцімто є крадіжкою.

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Пряма мова: "В жодному сенсі це не є крадіжкою. Російські активи залишаються в цій установі. Їх знерухомлено. Строк російських інвестицій вже сплив. Гроші Росії знаходяться у вигляді готівки, але на них нараховується дохід для установи, на яку Росія не має жодних прав".

Деталі: Майже 200 мільярдів доларів США знерухомлених російських державних активів залишаться замороженими в бельгійській фінансовій установі, і ця установа отримує на них дохід, сказала Єллен.

Європейський Союз вже узгодив передачу Україні доходів на знерухомлені російські активи, обсяг яких, за оцінками, може складати близько 3 мільярдів доларів США на рік.

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Пряма мова: "Тут немає правових суперечностей".

"Ми ведемо вольову битву з Путіним. Путін, гадаю, думає, що наша коаліція розвалиться, і ми не зможемо надати Україні ресурси необхідні, щоб боротись у цій війні, і щоб економіка працювала. Таким чином ми показуємо, що маємо здатність і волю це робити".

Що передувало: Минулого тижня G7 узгодила план надання Україні позики на 50 мільярдів доларів. Позика буде виплачена за рахунок доходів на російські активи. Путін назвав цей план "крадіжкою" і пригрозив, що це "не залишиться непокараним".