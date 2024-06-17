Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

25.06

Банковский форум

В использовании доходов от замороженных активов РФ нет правовых противоречий – Минфин США

Ольга ГлущенкоПонедельник, 17 июня 2024, 03:58
В использовании доходов от замороженных активов РФ нет правовых противоречий – Минфин США
ДЖАНЕТ ЙЕЛЛЕН, ФОТО GETTY IMAGES

По словам министра финансов США Джанет Йеллен, в использовании доходов от российских замороженных активов для того, чтобы предоставить Украине заем объемом $50 млрд, нет правовых противоречий.

Источник: Йеллен в программе АВС This Week 16 июня, цитирует Голос Америки

Детали: Йеллен отвергла обвинения Путина в том, что использование доходов от российских государственных активов в пользу Украины якобы является кражей.

Реклама:

Прямая речь: "Ни в коем случае это не является кражей. Российские активы остаются в этом учреждении. Они обездвижены. Срок российских инвестиций уже истек. Деньги России находятся в виде наличных, но на них начисляется доход для учреждения, на которое Россия не имеет никаких прав".

Детали: Почти 200 миллиардов долларов США обездвиженных российских государственных активов останутся замороженными в бельгийском финансовом учреждении, и это учреждение получает на них доход, сказала Йеллен.

Европейский Союз уже согласовал передачу Украине доходов на обездвиженные российские активы, объем которых, по оценкам, может составлять около 3 миллиардов долларов США в год.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь: "Здесь нет правовых противоречий".

"Мы ведем волевую битву с Путиным. Путин, думаю, думает, что наша коалиция развалится, и мы не сможем предоставить Украине ресурсы, необходимые, чтобы бороться в этой войне, и чтобы экономика работала. Таким образом мы показываем, что имеем способность и волю это делать".

Что предшествовало: На прошлой неделе G7 согласовала план предоставления Украине займа на 50 миллиардов долларов. Заем будет выплачен за счет доходов на российские активы. Путин назвал этот план "кражей" и пригрозил, что это "не останется безнаказанным".

Темы: СШАРосcияденьгипомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновляетсяС Оленьи взлетели четыре бомбардировщика ТУ-95, также есть «Шахеды» - Воздушные силы

Ермак "открестился" от Тищенко: Такое поведение несовместимо со статусом народного депутата

Зеленский утвердил состав делегации для переговоров с ЕС о вступлении. Кто в нее вошел?

Нидерланды вместе с другой страной передадут Украине систему Patriot

В ОП сообщили, что хотят провести второй Саммит мира до конца года

Украина одержала волевую победу над Словакией во втором туре Евро-2024

Все новости...
США
CNN обнародовал правила дебатов Байдена и Трампа
Салливан: Китай не участвует в Саммите мира по просьбе Путина
Зеленский рассказал Харрис, что соглашение по безопасности с США уже начали воплощать
Последние новости
01:46
Блинкен поблагодарил Южную Корею за поддержку Украины
01:09
КартаDeepState: Враг захватил село Шумы и прорывается на Торецк
00:50
ОбновляетсяС Оленьи взлетели четыре бомбардировщика ТУ-95, также есть «Шахеды» - Воздушные силы
00:36
Генштаб: В пятницу на Покровском направлении враг потерял 200 человек
00:23
Почему люди заикаются и как решить проблему: отвечает логопед
00:22
Евро-2024Франция и Нидерланды расписали первую нулевую ничью
00:10
В Харькове прогремела серия взрывов
23:52
Новости 21 июня: графики отключений света, санкции США против российской Kaspersky Lab
23:46
ОбновленоТретий раз за день взлетал МиГ-31К: в Украине была воздушная тревога
23:30
Израиль ограничивает въезд для стран безвизового режима, в Украине пообещали ответ
Все новости...
Реклама:
Реклама: