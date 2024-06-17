В использовании доходов от замороженных активов РФ нет правовых противоречий – Минфин США

По словам министра финансов США Джанет Йеллен, в использовании доходов от российских замороженных активов для того, чтобы предоставить Украине заем объемом $50 млрд, нет правовых противоречий.

Источник: Йеллен в программе АВС This Week 16 июня, цитирует Голос Америки

Детали: Йеллен отвергла обвинения Путина в том, что использование доходов от российских государственных активов в пользу Украины якобы является кражей.

Реклама:

Прямая речь: "Ни в коем случае это не является кражей. Российские активы остаются в этом учреждении. Они обездвижены. Срок российских инвестиций уже истек. Деньги России находятся в виде наличных, но на них начисляется доход для учреждения, на которое Россия не имеет никаких прав".

Детали: Почти 200 миллиардов долларов США обездвиженных российских государственных активов останутся замороженными в бельгийском финансовом учреждении, и это учреждение получает на них доход, сказала Йеллен.

Европейский Союз уже согласовал передачу Украине доходов на обездвиженные российские активы, объем которых, по оценкам, может составлять около 3 миллиардов долларов США в год.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь: "Здесь нет правовых противоречий".

"Мы ведем волевую битву с Путиным. Путин, думаю, думает, что наша коалиция развалится, и мы не сможем предоставить Украине ресурсы, необходимые, чтобы бороться в этой войне, и чтобы экономика работала. Таким образом мы показываем, что имеем способность и волю это делать".

Что предшествовало: На прошлой неделе G7 согласовала план предоставления Украине займа на 50 миллиардов долларов. Заем будет выплачен за счет доходов на российские активы. Путин назвал этот план "кражей" и пригрозил, что это "не останется безнаказанным".