БпЛА атакували тракторний завод і металургійний комбінат у російському Липецьку – соцмережі
Понеділок, 17 червня 2024, 05:48
Влада Липецької області РФ заявила про атаку безпілотників, у соцмережах повідомляють про вибухи і дим над тракторним заводом і металургійним комбінатом у Липецьку.
Джерело: губернатор Липецької області Ігор Артамонов, Astra
Деталі: Артамонов повідомив про нібито збиття чотирьох БпЛА над промисловою територією Липецька.
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Він додав, що "на місці падіння уламків працюють співробітники правоохоронних органів. Жертв немає".
Телеграм-канал Astra ззначив, що місцеві жителі повідомляють про вибухи і дим над тракторним заводом. А також про атаку на Новолипецький металургійний комбінат.
Соцмережі повідомляють про вибухи і дим над тракторним заводом і металургійним комбінатом у Липецьку.
Відео: Astra pic.twitter.com/HKnCO2PeXJ— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 17, 2024ВІДЕО ДНЯ