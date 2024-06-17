БпЛА атакували тракторний завод і металургійний комбінат у російському Липецьку – соцмережі

Влада Липецької області РФ заявила про атаку безпілотників, у соцмережах повідомляють про вибухи і дим над тракторним заводом і металургійним комбінатом у Липецьку.

Джерело: губернатор Липецької області Ігор Артамонов, Astra

Деталі: Артамонов повідомив про нібито збиття чотирьох БпЛА над промисловою територією Липецька.

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Він додав, що "на місці падіння уламків працюють співробітники правоохоронних органів. Жертв немає".

Телеграм-канал Astra ззначив, що місцеві жителі повідомляють про вибухи і дим над тракторним заводом. А також про атаку на Новолипецький металургійний комбінат.