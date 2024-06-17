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БпЛА атаковали тракторный завод и металлургический комбинат в российском Липецке – соцсети

Ольга ГлущенкоПонедельник, 17 июня 2024, 05:48
БпЛА атаковали тракторный завод и металлургический комбинат в российском Липецке – соцсети
Новолипецкий металлургический комбинат, фото: Government.ru

Власти Липецкой области РФ заявили об атаке беспилотников, в соцсетях сообщают о взрывах и дыме над тракторным заводом и металлургическим комбинатом в Липецке.

Источник: губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, Astra

Детали: Артамонов сообщил о якобы сбитии четырех БПЛА над промышленной территорией Липецка.

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Он добавил, что "на месте падения обломков работают сотрудники правоохранительных органов. Жертв нет".

Телеграм-канал Astra отметил, что местные жители сообщают о взрывах и дыме над тракторным заводом. А также об атаке на Новолипецкий металлургический комбинат.

Темы: Росcиябеспилотникивойна
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