Генштаб: За добу ЗСУ знешкодили 1080 окупантів, знищили 2 танки та 14 артсистем
Понеділок, 17 червня 2024, 07:15
За минулу добу російські загарбники втратили на полі бою 1080 військових вбитими та пораненими, 2 танки та 14 артилерійських систем.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по 17.06.24 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ 527390 (+1080) осіб,
- танків ‒ 7958 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15287 (+18) од,
- артилерійських систем – 13927 (+14) од,
- РСЗВ – 1104 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 853 (+0) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11167 (+8),
- крилаті ракети ‒ 2296 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18991 (+24) од,
- спеціальна техніка ‒ 2337 (+12).