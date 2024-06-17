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Генштаб:  За добу ЗСУ знешкодили 1080 окупантів, знищили 2 танки та 14 артсистем

Анастасія ПроцПонеділок, 17 червня 2024, 07:15
Генштаб:  За добу ЗСУ знешкодили 1080 окупантів, знищили 2 танки та 14 артсистем
Ілюстративне фото: Getty Images

За минулу добу російські загарбники втратили на полі бою 1080 військових вбитими та пораненими, 2 танки та 14 артилерійських систем.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по 17.06.24 орієнтовно склали: 

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  • особового складу ‒ 527390 (+1080) осіб,
  • танків ‒ 7958 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15287 (+18) од,
  • артилерійських систем – 13927 (+14) од,
  • РСЗВ – 1104 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 853 (+0) од,
  • літаків – 359 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11167 (+8),
  • крилаті ракети ‒ 2296 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18991 (+24) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2337 (+12).

Теми: Генштабвійна
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