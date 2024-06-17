Генштаб: За сутки ВСУ обезвредили 1080 оккупантов, уничтожили 2 танка и 14 артсистем
Понедельник, 17 июня 2024, 07:15
За минувшие сутки российские захватчики потеряли на поле боя 1080 военных убитыми и ранеными, 2 танка и 14 артиллерийских систем.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 17.06.24 ориентировочно составили:
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- личного состава - 527390 (+1080) человек,
- танков - 7958 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 15287 (+18) ед,
- артиллерийских систем - 13927 (+14) ед,
- РСЗО - 1104 (+0) ед,
- средства ПВО - 853 (+0) ед,
- самолетов - 359 (+0) ед,
- вертолетов - 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11167 (+8),
- крылатые ракеты - 2296 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 18991 (+24) ед,
- специальная техника - 2337 (+12).