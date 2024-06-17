Росіяни били по Нікопольщині: пошкодили будинки та ЛЕП
Понеділок, 17 червня 2024, 07:53
Російські окупанти ввечері та вночі з артилерії та БпЛА обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровщини − пошкодили житлові будинки, авто та лінію електропередач.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram
Пряма мова: "Ввечері атакував Марганецьку громаду та Нікополь. Пошкоджені приватний будинок, господарська споруда, авто, будівля, що не експлуатувалася. Зачепило лінію електропередач.
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Вранці під удар потрапила Покровська громада. Понівечені 2 оселі, господарська споруда, легковик, лінія електропередач".
Деталі: Голова ОВА підкреслив, що люди не постраждали.