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Россияне били по Никопольщине: повредили дома и ЛЭП

Анастасия ПроцПонедельник, 17 июня 2024, 07:53
Россияне били по Никопольщине: повредили дома и ЛЭП
ФОТО: ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОВА

Российские оккупанты вечером и ночью из артиллерии и БПЛА обстреливали Никопольский район Днепропетровщины - повредили жилые дома, авто и линию электропередач.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "Вечером атаковал Марганецкую общину и Никополь. Повреждены частный дом, хозяйственная постройка, авто, здание, которое не эксплуатировалось. Зацепило линию электропередач.

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ФОТО: ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОВА

Утром под удар попала Покровская громада. Изуродованы 2 дома, хозяйственная постройка, легковушка, линия электропередач".

 
ФОТО: ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОВА

Детали: Председатель ОВА подчеркнул, что люди не пострадали.

Темы: Днепропетровская область
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