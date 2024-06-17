Дрон росіян поцілив в автівку на Херсонщині, одна людина загинула – ОВА
Понеділок, 17 червня 2024, 09:24
Вранці 17 червня дрон-камікадзе російських військ атакував цивільну автівку в Осокорівці Херсонської області, у результаті чого загинула людина.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram
Пряма мова: "Зранку російські військові атакували дроном-камікадзе автівку в Осокорівці".
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Деталі: За його словами, внаслідок удару загинув місцевий житель 1974 року народження. Голова ОВА висловив співчуття рідним і близьким загиблого.