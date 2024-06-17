Дрон россиян попал в машину на Херсонщине, один человек погиб - ОВА

Утром 17 июня дрон-камикадзе российских войск атаковал гражданскую машину в Осокоровке Херсонской области, в результате чего погиб человек.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "Утром российские военные атаковали дроном-камикадзе машину в Осокоровке".

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Детали: По его словам, в результате удара погиб местный житель 1974 года рождения. Председатель ОВА выразил соболезнования родным и близким погибшего.