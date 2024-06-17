На Харківщині бригада швидкої допомоги потрапила під обстріл, коли прибула на виклик — МОЗ

На Харківщині медики швидкої допомоги потрапили під обстріл, коли приїхали на виклик до 17-річної дівчини. Внаслідок атаки поранень зазнали вагітна жінка, дитина та чоловік.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я України у Facebook

Деталі: Повідомляється, що росіяни завдавати удару, коли медики приїхали на виклик до 17-річної дівчини. Під час атаки працівники швидкої допомоги проводили огляд в приміщенні, тому змогли вберегтися, зазначили у міністерстві.

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фото: МОЗ

Дослівно: "На жаль, не обійшлося без постраждалих серед цивільних. Поранень зазнали вагітна жінка, дитина та чоловік.

фото: МОЗ

Попри значні пошкодження реанімобіля – медики змогли евакуювати постраждалих, зараз їм надається вся необхідна допомога".