На Харьковщине бригада скорой помощи попала под обстрел, когда прибыла на вызов — Минздрав

В Харьковской области медики скорой помощи попали под обстрел, когда приехали на вызов к 17-летней девушке. В результате атаки ранения получили беременная женщина, ребенок и мужчина.

Источник: Министерство здравоохранения Украины в Facebook

Детали: Сообщается, что россияне наносили удар, когда медики приехали на вызов к 17-летней девушке. Во время атаки работники скорой помощи проводили осмотр в помещении, поэтому смогли уберечься, отметили в министерстве.

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ФОТО: МИНЗДРАВ

Дословно: Дословно: "К сожалению, не обошлось без пострадавших среди гражданских. Ранения получили беременная женщина, ребенок и мужчина.

ФОТО: МИНЗДРАВ

Несмотря на значительные повреждения реанимобиля - медики смогли эвакуировать пострадавших, сейчас им оказывается вся необходимая помощь".