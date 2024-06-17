Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

25.06

Банковский форум

На Харьковщине бригада скорой помощи попала под обстрел, когда прибыла на вызов — Минздрав

Анастасия ПроцПонедельник, 17 июня 2024, 11:07
На Харьковщине бригада скорой помощи попала под обстрел, когда прибыла на вызов — Минздрав
ФОТО: МИНЗДРАВ

В Харьковской области медики скорой помощи попали под обстрел, когда приехали на вызов к 17-летней девушке. В результате атаки ранения получили беременная женщина, ребенок и мужчина.

Источник: Министерство здравоохранения Украины в Facebook

Детали: Сообщается, что россияне наносили удар, когда медики приехали на вызов к 17-летней девушке. Во время атаки работники скорой помощи проводили осмотр в помещении, поэтому смогли уберечься, отметили в министерстве.

Реклама:
 
ФОТО: МИНЗДРАВ

Дословно: Дословно: "К сожалению, не обошлось без пострадавших среди гражданских. Ранения получили беременная женщина, ребенок и мужчина.

 
ФОТО: МИНЗДРАВ

Несмотря на значительные повреждения реанимобиля - медики смогли эвакуировать пострадавших, сейчас им оказывается вся необходимая помощь".

Темы: Харьковская областьМинздрав
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СМИ: Уволили полицейского, который был с Тищенко во время конфликта в Днепре

Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля на Андрея Гнатова

Новоиспеченные аспиранты-контрактники не получат отсрочки: МОН обновило правила поступления

Во вторник графики отключений света будут действовать круглосуточно

СМИ: Владелец Telegram-канала "Джокер" меняет дорогие машины, имеет охрану и подозрительно выезжает за границу

Минобороны: В "Резерв+" этим летом могут запустить автоматическое предоставление отсрочки

Все новости...
Харьковская область
Новый глава оборонного комитета Бундестага посетил Донецкую и Харьковскую области, чтобы узнать о потребностях ВСУ
Россияне ударили по Харьковщине: среди пострадавших – беременная и подросток
РФ на Харьковщине убила и ранила еще нескольких гражданских
Последние новости
22:52
В Харьковской области из-за мин и обстрелов запретили въезд в три населенных пункта
22:21
ОбновленоВ российской Саваслейке в третий раз за вечер взлетал МиГ-31К – была объявлена ​​воздушная тревога
22:19
Жители ВОТ должны обратиться в Пенсионный фонд для продолжения субсидий
22:12
Кортеж Орбана в Германии попал в аварию, погиб полицейский
21:53
Второй раз за вечер в Украине была воздушная тревога из-за взлета истребителя МиГ-31К
21:50
Евро-2024Яремчук - о матче с Бельгией: Мы должны сделать что-то невероятное
21:49
Пышный и Марченко подписали кредитное соглашение к Ukraine Facility
21:23
СМИ: США объявят о пакете военной помощи Украине на $150 млн
21:22
Днепровских коммунальщиков и предпринимателей подозревают в растрате 6 миллионов на парковке
21:21
СМИ: Уволили полицейского, который был с Тищенко во время конфликта в Днепре
Все новости...
Реклама:
Реклама: