Бійці СБУ знищили вже понад 1000 російських танків
Від початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року бійці Служби безпеки України ліквідувала 1006 російських танків.
Джерело: пресслужба СБУ
Деталі: Зазначається, що найбільшу кількість ворожої бронетехніки було знищено під час жорстоких боїв у Донецькій та Харківській областях.
Використовуючи важку бронетехніку, агресор часто намагався прорвати позиції українських захисників і забезпечити прикриття штурмових груп окупантів.
Крім того, ворог регулярно залучав танкові зʼєднання для проведення атак на укріпрайони Сил оборони на Запоріжжі.
Для вогневого ураження російської бронетехніки СБУ проводила ефективні оперативно-бойові операції спільно з підрозділами ЗСУ.
Вказано, що проти ворожих танків застосовували максимальний арсенал бронебійного озброєння та безпілотних комплексів.
Велику кількість російської бронетехніки було уражено ще на початкових рубежах для наступу – до того як вони виходили на штурм українських позицій. Частину танків вдалося знищити разом із їхніми екіпажами, кажуть у спецслужбі.