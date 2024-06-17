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Бійці СБУ знищили вже понад 1000 російських танків

Валентина РоманенкоПонеділок, 17 червня 2024, 11:27
Бійці СБУ знищили вже понад 1000 російських танків
ЦСО "А" СБУ. фото спецслужби

Від початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року бійці Служби безпеки України ліквідувала 1006 російських танків.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Зазначається, що найбільшу кількість ворожої бронетехніки було знищено під час жорстоких боїв у Донецькій та Харківській областях.

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Використовуючи важку бронетехніку, агресор часто намагався прорвати позиції українських захисників і забезпечити прикриття штурмових груп окупантів.

Крім того, ворог регулярно залучав танкові зʼєднання для проведення атак на укріпрайони Сил оборони на Запоріжжі.

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Для вогневого ураження російської бронетехніки СБУ проводила ефективні оперативно-бойові операції спільно з підрозділами ЗСУ.

Вказано, що проти ворожих танків застосовували максимальний арсенал бронебійного озброєння та безпілотних комплексів.

Велику кількість російської бронетехніки було уражено ще на початкових рубежах для наступу – до того як вони виходили на штурм українських позицій. Частину танків вдалося знищити разом із їхніми екіпажами, кажуть у спецслужбі.

Теми: СБУвійна
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