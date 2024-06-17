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Бойцы СБУ уничтожили уже более 1000 российских танков

Валентина РоманенкоПонедельник, 17 июня 2024, 11:27
Бойцы СБУ уничтожили уже более 1000 российских танков
ЦСО "А" СБУ. фото спецслужбы

С начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года бойцы Службы безопасности Украины ликвидировали 1006 российских танков.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Отмечается, что наибольшее количество вражеской бронетехники было уничтожено во время жестоких боев в Донецкой и Харьковской областях.

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Используя тяжелую бронетехнику, агрессор часто пытался прорвать позиции украинских защитников и обеспечить прикрытие штурмовых групп оккупантов.

Кроме того, враг регулярно привлекал танковые соединения для проведения атак на укрепрайоны Сил обороны на Запорожском направлении.

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Для огневого поражения российской бронетехники СБУ проводила эффективные оперативно-боевые операции совместно с подразделениями ВСУ.

Указано, что против вражеских танков применялся максимальный арсенал бронебойного вооружения и беспилотных комплексов.

Большое количество российской бронетехники было поражено еще на начальных рубежах для наступления - до того, как они выходили на штурм украинских позиций. Часть танков удалось уничтожить вместе с их экипажами, говорят в спецслужбе.

Темы: СБУвойна
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