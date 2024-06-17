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Данія розробляє заходи, щоб запобігти перевезенню нафти "тіньовим флотом" РФ

Андрій Синявський, Станіслав ПогоріловПонеділок, 17 червня 2024, 11:48
Данія розробляє заходи, щоб запобігти перевезенню нафти тіньовим флотом РФ
Фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен заявив, що Данія розпочала переговори щодо зупинки транспортування підсанкційної російської нафти "тіньовим флотом" танкерів через Балтійське море.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв′ю міністра виданню Information and Danwatch

Пряма мова: "Данія зібрала групу країн, щоб розглянути можливості подальших заходів проти "тіньового флоту". Важливо, щоб усі нові заходи могли бути реалізовані на практиці та були юридично стійкими".

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Деталі: Расмуссен не уточнив, що саме передбачатимуть нові заходи, але додав, що він "дуже серйозно ставиться до проблеми "тіньового флоту".

Застарілі танкери, що перевозять нафту, складають так званий "тіньовий флот", який Росія використовує для обходу санкцій на експорт нафти.

За його словами, Данія веде "конфіденційний діалог" з іншими країнами Балтійського моря та ЄС. Міністр також не став розголошувати, які саме країни намагатимуться приборкати "тіньовий флот".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Раніше країни G7 пообіцяли подальші обмеження для боротьби з використанням РФ обходу їхніх санкцій за допомогою "тіньового флоту".
  • Минулого тижня Сполучене Королівство оголосило нові санкційні обмеження проти Росії, спрямовані на ускладнення їй ведення війни проти України.
  • Перед цим ЗМІ повідомили, що серед країн ЄС залишаються розбіжності щодо заходів, спрямованих на так званий "тіньовий флот" РФ, який складається з напівлегальних нафтових танкерів.

Теми: нафтаДаніяРосія
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