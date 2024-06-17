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Дания разрабатывает меры, чтобы предотвратить перевозку нефти "теневым флотом" РФ

Андрей Синявский, Станислав ПогориловПонедельник, 17 июня 2024, 11:48
Дания разрабатывает меры, чтобы предотвратить перевозку нефти теневым флотом РФ
Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен заявил, что Дания начала переговоры по остановке транспортировки подсанкционной российской нефти "теневым флотом" танкеров через Балтийское море.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью министра изданию Information and Danwatch

Прямая речь: "Дания собрала группу стран, чтобы рассмотреть возможности дальнейших мер против "теневого флота". Важно, чтобы все новые меры могли быть реализованы на практике и были юридически устойчивыми".

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Детали: Расмуссен не уточнил, что именно будут предусматривать новые меры, но добавил, что он "очень серьезно относится к проблеме "теневого флота".

Устаревшие танкеры, перевозящие нефть, составляют так называемый "теневой флот", который Россия использует для обхода санкций на экспорт нефти.

По его словам, Дания ведет "конфиденциальный диалог" с другими странами Балтийского моря и ЕС. Министр также не стал разглашать, какие именно страны будут пытаться обуздать "теневой флот".

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Темы: нефтьДанияРосcия
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