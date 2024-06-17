Дания разрабатывает меры, чтобы предотвратить перевозку нефти "теневым флотом" РФ

Министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен заявил, что Дания начала переговоры по остановке транспортировки подсанкционной российской нефти "теневым флотом" танкеров через Балтийское море.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью министра изданию Information and Danwatch

Прямая речь: "Дания собрала группу стран, чтобы рассмотреть возможности дальнейших мер против "теневого флота". Важно, чтобы все новые меры могли быть реализованы на практике и были юридически устойчивыми".

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Детали: Расмуссен не уточнил, что именно будут предусматривать новые меры, но добавил, что он "очень серьезно относится к проблеме "теневого флота".

Устаревшие танкеры, перевозящие нефть, составляют так называемый "теневой флот", который Россия использует для обхода санкций на экспорт нефти.

По его словам, Дания ведет "конфиденциальный диалог" с другими странами Балтийского моря и ЕС. Министр также не стал разглашать, какие именно страны будут пытаться обуздать "теневой флот".

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