Росіяни атакували на 8 напрямках, на 6 досі тривають бої − Генштаб

Російські окупанти атакують по всій лінії фронту, загалом протягом минулої доби відбулося 123 бойових зіткнення, з початку доби − 42, нині тривають бої поблизу 12 населених пунктів.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 17 червня у Facebook

Дослівно Генштаб: "За минулу добу загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 2 ракетних удари, із застосуванням 3 ракет, 45 авіаційних ударів (зокрема, із застосуванням 66 КАБів), здійснив понад 3500 обстрілів, в тому числі 93 із застосуванням реактивних систем залпового вогню".

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Деталі: Водночас авіація Сил оборони за минулу добу уразила 10 районів зосередження особового складу росіян. За даними Генштабу, загальні втрати російських загарбників склали 1 080 осіб, 2 танки, 18 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, 8 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 24 автомобілі та 12 одиниць спеціальної техніки.

Від початку доби 17 червня вже відбулося 42 бойових зіткнення. Загарбники завдали 27 ударів дронами-камікадзе та понад 500 разів обстріляли позиції українських військ та мирні населені пункти.

На Харківському напрямку росіяни двічі атакували позиції підрозділів Сил оборони в районі Вовчанська. Бойові дії тривають.

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"На даному напрямку вчора росіяни втратили 175 окупантів вбитими та пораненими, знищено два автомобіля та одиницю спецтехніки агресора. Крім того, уражено 33 укриття особового складу противника та склад з боєприпасами", − наголосили у Генштабі.

На Куп’янському напрямку відбувається бій з окупантами в районі Піщаного. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку росіяни активно атакують в районах Греківки, Макіївки та Торського. Загалом триває 7 боєзіткнень. Генштаб наголошує, що ситуація під контролем Сил оборони України.

На Сіверському напрямку триває 2 ворожих штурми українських позицій неподалік Виїмки та Роздолівки.

На Краматорському напрямку від початку доби вже відбулося 2 безуспішних для окупантів бойових зіткнення поблизу Кліщіївки.

З початку доби 17 червня на Покровському напрямку загарбники 14 разів намагалися витіснити українських захисників з позицій.

"Одну атаку в бік Новоолександрівки відбито. Тривають бойові дії в районах Євгенівки, Новоселівки Першої, Уманського та Новоолександрівки. Біля останньої ворог найбільш активний", − повідомили у Генштабі.

Також наголошується, що 16 червня на Покровському напрямку росіяни втратили вбитими та пораненими 321 особу. Українські воїни знищили та пошкодили по одній бойовій броньованій машині і уразили 5 бліндажів окупантів.

На Курахівському напрямку окупанти намагаються прорвати українську оборону в районах Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. Чотири атаки загарбників українські воїни успішно відбили. Триває штурм біля Красногорівки.

За уточненою інформацією, втрати російських військ за минулу добу на цьому напрямку склали 60 осіб вбитими та пораненими, також ЗСУ знищили ворожу станцію РЕБ.

На Оріхівському напрямку агресор безуспішно намагався витіснити українських воїнів із займаних позицій в районах Роботиного та Малої Токмачки.

"Завдяки гнучкості системи нашої оборони і злагодженості дій підрозділів, українські воїни впевнено тримають позиції. Подекуди проводять активні дії. Так, зокрема, на Донеччині українські воїни захопили ворожий танк та взяли у полон декілька російських окупантів", − підсумували у Генштабі.