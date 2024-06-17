Россияне атаковали на 8 направлениях, на 6 до сих пор продолжаются бои − Генштаб

Российские оккупанты атакуют по всей линии фронта, всего за прошедшие сутки произошло 123 боевых столкновения, с начала суток − 42, сейчас продолжаются бои вблизи 12 населенных пунктов.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 17 июня в Facebook

Дословно Генштаб: "За минувшие сутки в общем враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 2 ракетных удара, с применением 3 ракет, 45 авиационных ударов (в частности, с применением 66 КАБов), совершил более 3500 обстрелов, в том числе 93 с применением реактивных систем залпового огня".

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Детали: В то же время авиация Сил обороны за минувшие сутки поразила 10 районов сосредоточения личного состава россиян. По данным Генштаба, общие потери российских захватчиков составили 1 080 человек, 2 танка, 18 боевых бронированных машин, 14 артиллерийских систем, 8 БпЛА оперативно-тактического уровня, 24 автомобиля и 12 единиц специальной техники.

С начала суток 17 июня уже произошло 42 боевых столкновения. Захватчики нанесли 27 ударов дронами-камикадзе и более 500 раз обстреляли позиции украинских войск и мирные населенные пункты.

На Харьковском направлении россияне дважды атаковали позиции подразделений Сил обороны в районе Волчанска. Боевые действия продолжаются.

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"На данном направлении вчера россияне потеряли 175 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожено два автомобиля и единицу спецтехники агрессора. Кроме того, поражено 33 укрытия личного состава противника и склад с боеприпасами", − отметили в Генштабе.

На Купянском направлении происходит бой с оккупантами в районе Песчаного. Ситуация контролируемая.

На Лиманском направлении россияне активно атакуют в районах Грековки, Макеевки и Торского. В общем продолжается 7 боестолкновений. Генштаб отмечает, что ситуация под контролем Сил обороны Украины.

На Северском направлении продолжается 2 вражеских штурма украинских позиций неподалеку Выемки и Раздоловки.

На Краматорском направлении с начала суток уже произошло 2 безуспешных для оккупантов боевых столкновения вблизи Клещеевки.

С начала суток 17 июня на Покровском направлении захватчики 14 раз пытались вытеснить украинских защитников с позиций.

"Одна атака в сторону Новоалександровки отбита. Продолжаются боевые действия в районах Евгеновки, Новоселовки Первой, Уманского и Новоалександровки. Возле последней враг наиболее активен", − сообщили в Генштабе.

Также отмечается, что 16 июня на Покровском направлении россияне потеряли убитыми и ранеными 321 человека. Украинские воины уничтожили и повредили по одной боевой бронированной машине и поразили 5 блиндажей оккупантов.

На Кураховском направлении оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону в районах Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки. Четыре атаки захватчиков украинские воины успешно отбили. Продолжается штурм возле Красногоровки.

По уточненной информации, потери российских войск за минувшие сутки на этом направлении составили 60 человек убитыми и ранеными, также ВСУ уничтожили вражескую станцию РЭБ.

На Ореховском направлении агрессор безуспешно пытался вытеснить украинских воинов с занимаемых позиций в районах Роботино и Малой Токмачки.

"Благодаря гибкости системы нашей обороны и слаженности действий подразделений, украинские воины уверенно держат позиции. Кое-где проводят активные действия. Так, в частности, в Донецкой области украинские воины захватили вражеский танк и взяли в плен несколько российских оккупантов", − подытожили в Генштабе.