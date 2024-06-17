Новий глава оборонного комітету Бундестагу відвідав Донеччину й Харківщину, щоб дізнатися про потреби ЗСУ

Новообраний голова комітету Бундестагу з питань оборони Маркус Фабер побував в Донецькій та Харківській області, щоб особисто дізнатися про поточні потреби та проблеми українських військових.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова голови постійної делегації України у парламентській асамблеї НАТО нардепа Єгора Чернєва

Деталі: Це перша закордонна поїздка Фабера на новій посаді – і одразу до України, хоча за традицією новообрані голови комітету оборони парламенту Німеччини свій перший візит здійснюють до країни-сусіда. "І ми це цінуємо", – підкреслив український нардеп.

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За словами Чернєва, під час візиту Фабера "ми максимально занурилися у купу практичних питань аж до якості окремих видів снарядів для німецьких САУ та деталей, які вкрай необхідні для ремонту техніки".

"Виявили певні критичні проблеми, які потрібно вирішувати негайно, і Маркус пообіцяв після повернення до Німеччини оперативно допомогти. І я знаю, що він допоможе", – відзначив Чернєв.

За словами нардепа, під час візиту німецького депутата "як приємний бонус" німецька САУ Panzerhaubitze 2000 знищила російську гаубицю разом з боєкомплектом.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, нещодавно Україна отримала від Німеччини ще одну велику партію зброї, що включає у тому числі системи ППО, танки й бронемашини.

Міністр оборони Борис Пісторіус анонсував цю допомогу під час свого візиту до Одеси наприкінці травня.