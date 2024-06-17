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Новый глава оборонного комитета Бундестага посетил Донецкую и Харьковскую области, чтобы узнать о потребностях ВСУ

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцПонедельник, 17 июня 2024, 12:30
Новый глава оборонного комитета Бундестага посетил Донецкую и Харьковскую области, чтобы узнать о потребностях ВСУ
Фото: Facebook/Егор Чернев. МАРКУС ФАБЕР - ПО ЦЕНТРУ

Новоизбранный председатель комитета Бундестага по вопросам обороны Маркус Фабер побывал в Донецкой и Харьковской области, чтобы лично узнать о текущих потребностях и проблемах украинских военных.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова голови постійної делегації України у парламентській асамблеї НАТО нардепа Єгора Чернєва

Деталі: Это первая зарубежная поездка Фабера в новой должности – и сразу в Украину, хотя по традиции новоизбранные председатели комитета обороны парламента Германии свой первый визит осуществляют в страну-соседа. "И мы это ценим", – подчеркнул украинский нардеп.

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По словам Чернева, во время визита Фабера "мы максимально погрузились в массу практических вопросов вплоть до качества отдельных видов снарядов для немецких САУ и деталей, которые крайне необходимы для ремонта техники".

"Выявили определенные критические проблемы, которые нужно решать немедленно, и Маркус пообещал по возвращении в Германию оперативно помочь. И я знаю, что он поможет", – отметил Чернев.

По словам нардепа, во время визита немецкого депутата "как приятный бонус" немецкая САУ Panzerhaubitze 2000 уничтожала российскую гаубицу вместе с боекомплектом.

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Напомним: Недавно Украина получила от Германии еще одну крупную партию оружия, включающую в том числе системы ПВО, танки и бронемашины.

Министр обороны Борис Писториус анонсировал эту помощь во время своего визита в Одессу в конце мая.

Темы: ГерманияДонецкая областьХарьковская область
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