На Донеччині боєць ЗСУ взяв у полон чотирьох росіян

Днями на Донеччині український воїн однієї з бойових бригад Збройних сил України самотужки взяв у полон чотирьох російських окупантів.

Джерело: головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський у Facebook

Пряма мова: "По всьому фронту від Харкова до Кринок наші військовослужбовці демонструють стійкість, мужність і патріотизм, а головне, віру в нашу перемогу.

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Зокрема, днями, на Донеччині український воїн однієї з бойових бригад Збройних сил України самостійно взяв в полон чотирьох російських окупантів. Вважаю, що цей вчинок є яскравим прикладом хоробрості та високого бойового духу наших захисників та неодмінно заслуговує на відзначення відповідною нагородою.

Дякую йому та усім іншим захисникам і захисницям України, які відповідально ставляться до виконання своїх обов'язків, за їхню самовіддану службу!".

Деталі: В Генштабі "Українській правді" уточнили, що це військовий зі складу Сухопутних військ ЗСУ. Подія мала місце в районі відповідальності ОТУ "Донецьк".