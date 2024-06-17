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На Донеччині боєць ЗСУ взяв у полон чотирьох росіян

Валентина РоманенкоПонеділок, 17 червня 2024, 13:07
На Донеччині боєць ЗСУ взяв у полон чотирьох росіян
ілюстративне фото з сайту "Армія Inform"

Днями на Донеччині український воїн однієї з бойових бригад Збройних сил України самотужки взяв у полон чотирьох російських окупантів.

Джерело: головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський у Facebook

Пряма мова: "По всьому фронту від  Харкова до Кринок наші військовослужбовці демонструють стійкість, мужність і патріотизм, а головне, віру в нашу перемогу.

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Зокрема, днями, на Донеччині український воїн однієї з бойових бригад Збройних сил України самостійно взяв в полон чотирьох російських окупантів. Вважаю, що цей вчинок є яскравим прикладом хоробрості та високого бойового духу наших захисників та неодмінно заслуговує на відзначення відповідною нагородою.

Дякую йому та усім іншим захисникам і захисницям України, які відповідально ставляться до виконання своїх обов'язків, за їхню самовіддану службу!".

Деталі: В Генштабі "Українській правді" уточнили, що це військовий зі складу Сухопутних військ ЗСУ. Подія мала місце в районі відповідальності ОТУ "Донецьк".

Теми: війнаЗбройні сили
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