В Донецкой области боец ВСУ взял в плен четырех россиян

На днях в Донецкой области украинский воин одной из боевых бригад Вооруженных сил Украины самостоятельно взял в плен четырех российских оккупантов.

Источник: главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в Facebook

Прямая речь: "По всему фронту от Харькова до Крынок наши военнослужащие демонстрируют стойкость, мужество и патриотизм, а главное, веру в нашу победу.

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В частности, на днях, в Донецкой области украинский воин одной из боевых бригад Вооруженных сил Украины самостоятельно взял в плен четырех российских оккупантов. Считаю, что этот поступок является ярким примером храбрости и высокого боевого духа наших защитников и непременно заслуживает соответствующего награждения.

Спасибо ему и всем другим защитникам и защитницам Украины, которые ответственно относятся к выполнению своих обязанностей, за их самоотверженную службу!".

Детали: В Генштабе "Украинской правде" уточнили, что это военный из состава Сухопутных войск ВСУ. Событие имело место в районе ответственности ОТГ "Донецк".