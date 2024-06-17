Євросоюз продовжив на рік санкції за анексію Криму Росією

Рада ЄС у понеділок, 17 червня прийняла рішення продовжити до 23 червня наступного року санкції, запроваджені Євросоюзом у відповідь на незаконну анексію українського Криму та міста Севастополь Росією.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужба Ради ЄС повідомила у понеділок, пише "Європейська правда"

Деталі: Обмежувальні заходи, які наразі діють, були вперше запроваджені у червні 2014 року і включають заборону на імпорт до ЄС товарів, що походять з незаконно анексованого Криму або Севастополя, а також на інфраструктурні або фінансові інвестиції та туристичні послуги з незаконно анексованого Криму або Севастополя.

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Крім того, експорт певних товарів і технологій кримським компаніям або для використання в незаконно анексованому Криму в транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах, а також для пошуку, розвідки та видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів, також підлягає обмеженням з боку ЄС.

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