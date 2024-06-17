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Евросоюз продлил на год санкции за аннексию Крыма Россией

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловПонедельник, 17 июня 2024, 13:26
Евросоюз продлил на год санкции за аннексию Крыма Россией
Фото: Getty Images

Совет ЕС в понедельник, 17 июня принял решение продлить до 23 июня следующего года санкции, введенные Евросоюзом в ответ на незаконную аннексию украинского Крыма и города Севастополь Россией.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-служба Совета ЕС сообщила в понедельник, пишет "Европейская правда"

Детали: Ограничительные меры, которые сейчас действуют, были впервые введены в июне 2014 года и включают запрет на импорт в ЕС товаров, происходящих из незаконно аннексированного Крыма или Севастополя, а также на инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги из незаконно аннексированного Крыма или Севастополя.

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Кроме того, экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям или для использования в незаконно аннексированном Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах, а также для поиска, разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов, также подлежит ограничениям со стороны ЕС.

Предистория:

  • Страны Европейского Союза из-за возражений Германии в последнее время не могут согласовать очередной пакет санкций против России.
  • Немецкий канцлер Олаф Шольц утверждает, что Германия не блокирует новый пакет санкций, а пытается сделать их как можно более эффективными.
  • Бельгийское председательство в Совете ЕС стремилось финализировать договоренность по санкционному пакету до саммита "Группы семи" в Италии, но так и не смогло этого сделать.

Темы: ЕСсанкцииРосcияКрым
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