Українські військові затрофеїли російський "танк-сарай" і взяли в полон його екіпаж

Бійці 22 механізованої бригади в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку затрофеїли російський Т-62, над яким був наварений так званий "сарай" з металевих листів, та взяли у полон його екіпаж.

Джерело: пресофіцер 22-ї окремої механізованої бригади Віталій Соколенко в коментарі УП, 22 ОМБр у Facebook

Пряма мова Соколенка: "Близько 4 ранку наші піхотинці отримали команду зайти в певну точку, де вже був зупинений російський танк. Його вдалося зупинити завдяки арті та нашому підрозділу безпілотних систем – вони ганяли його вночі, дезорієнтувавши. Тобто танк був уражений і дезорієнтований.

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Наші піхотинці полонили двох (росіян – УП). Один сидів з гранатою, хотів себе підірвати, але дипломатичними зусиллями вдалося переконати його жити та здатися в полон. Третій (росіянин – УП) вискочив і втік, його взяли в полон наші сусіди".

Деталі: Повідомляється, що відтепер "танк-сарай" Т-62 нищитиме росіян.

Бійці 22 механізованої бригади в районі Кліщіївки затрофеїли російський "танк-сарай" і взяли в полон його екіпаж

Відео: 22 ОМБр pic.twitter.com/4FXY9qFeIe ВІДЕО ДНЯ June 17, 2024

Читайте більше про те, як російські військові застосовують на фронті "танки-черепахи" та "мангали" на них в інтерв’ю для УП офіцера та колишнього в'язня Дмитра Балабухи.