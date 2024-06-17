Украинские военные затрофеили российский "танк-сарай" и взяли в плен его экипаж

Бойцы 22 механизированной бригады в районе Клещеевки на Бахмутском направлении затрофеили российский Т-62, над которым был наварен так называемый "сарай" из металлических листов, и взяли в плен его экипаж.

Источник: пресс-офицер 22-й отдельной механизированной бригады Виталий Соколенко в комментарии УП, 22 ОМБр в Facebook

Прямая речь Соколенка: "Около 4 утра наши пехотинцы получили команду зайти в определенную точку, где уже был остановлен российский танк. Его удалось остановить благодаря арте и нашему подразделению беспилотных систем - они гоняли его ночью, дезориентировав. То есть танк был поражен и дезориентирован.

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Наши пехотинцы пленили двух (россиян - УП). Один сидел с гранатой, хотел себя взорвать, но дипломатическими усилиями удалось убедить его жить и сдаться в плен. Третий (россиянин - УП) выскочил и убежал, его взяли в плен наши соседи".

Детали: Сообщается, что отныне "танк-сарай" Т-62 будет уничтожать россиян.

Бійці 22 механізованої бригади в районі Кліщіївки затрофеїли російський "танк-сарай" і взяли в полон його екіпаж

Відео: 22 ОМБр pic.twitter.com/4FXY9qFeIe ВИДЕО ДНЯ June 17, 2024

Читайте больше о том, как российские военные применяют на фронте "танки-черепахи" и "мангалы" на них в интервью для УП офицера и бывшего заключенного Дмитрия Балабухи.