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Командувач Повітряних сил показав бойову роботу "привидів Києва"

Валентина РоманенкоПонеділок, 17 червня 2024, 14:19
Командувач Повітряних сил показав бойову роботу привидів Києва
фото - 40 бригада тактичної авіації

Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещука поділився відео бойової роботи льотчиків 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр".

Джерело: Олещук у Telegram

Пряма мова: "Пілоти Повітряних сил продовжують виконувати небезпечні місії та завдання – нищити ворожі цілі в повітрі, завдавати ударів по наземних об’єктах противника.

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Переконаний, що із надходженням до усіх бригад тактичної авіації Повітряних сил західних літаків, ця робота буде значно ефективнішою. А наразі наші пілоти витискають усе можливе із наявної на озброєнні техніки радянського виробництва. Наземний персонал підтримує ці літаки в боєздатному стані і робить усе, щоб вберегти їх від ворожих очей.

Дякую "Привидам Києва" за мужність і героїзм!".

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Деталі: За даними "Української правди", на оприлюдненому відео – пуски керованих авіаційних ракет, а також протирадіолокайних ракет AGM-88 HARM та керованих авіабомб GBU-62 JDAM-ER.

Нагадаємо: "Привид Києва" – символ українського пілота, захисника, який з'являється там, де на нього не чекають, і знищує ворога у небі над Україною.

За офіційними даними, "привид Києва" – збірний образ пілотів 40-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил, які захищають українське небо.

Теми: Повітряні сили ЗСУвійна
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