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Командующий Воздушных сил показал боевую работу "призраков Киева"

Валентина РоманенкоПонедельник, 17 июня 2024, 14:19
Командующий Воздушных сил показал боевую работу призраков Киева
Командующий Воздушных сил показал боевую работу "призраков Киева"

Командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещука поделился видео боевой работы летчиков 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр".

Источник: Олещук в Telegram

Прямая речь: "Пилоты Воздушных сил продолжают выполнять опасные миссии и задачи - уничтожать вражеские цели в воздухе, наносить удары по наземным объектам противника.

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Убежден, что с поступлением во все бригады тактической авиации Воздушных сил западных самолетов, эта работа будет значительно эффективнее.

А пока наши пилоты выжимают все возможное из имеющейся на вооружении техники советского производства. Наземный персонал поддерживает эти самолеты в боеспособном состоянии и делает все, чтобы уберечь их от вражеских глаз.

ВИДЕО ДНЯ

Спасибо "Призракам Киева" за мужество и героизм!"

Детали: По данным "Украинской правды", на обнародованном видео - пуски управляемых авиационных ракет, а также противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM и управляемых авиабомб GBU-62 JDAM-ER.

Напомним: "Призрак Киева" - символ украинского пилота, защитника, который появляется там, где его не ждут, и уничтожает врага в небе над Украиной.

По официальным данным, "призрак Киева" - собирательный образ пилотов 40-й бригады тактической авиации Воздушных сил, которые защищают украинское небо.

Темы: Воздушные силы ВСУвойна
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