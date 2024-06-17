В Криму Сили оборони уразили близько 15 систем ППО РФ за півтора місяці – Стратком
Понеділок, 17 червня 2024, 14:53
За півтора місяці Сили оборони України уразили в тимчасово окупованому Криму близько 15 систем протиповітряної оборони ворога.
Джерело: СтратКом ЗСУ в соцмережах
Деталі: Загальна кількість окремо уражених систем ППО – близько 15.
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Зокрема, йдеться про дивізіони ППО в модифікаціях С-300, С-350, С-400.
Знищено десятки пускових установок зазначених систем, більше 15 радіолокаційних станцій, понад 10 пунктів управління.
Дослівно: "Збройні сили України продовжують знищувати російських окупантів і наближають день звільнення українського Криму!".