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В Криму Сили оборони уразили близько 15 систем ППО РФ за півтора місяці – Стратком

Валентина РоманенкоПонеділок, 17 червня 2024, 14:53
В Криму Сили оборони уразили близько 15 систем ППО РФ за півтора місяці – Стратком
ілюстративне фото Getty Images

За півтора місяці Сили оборони України уразили в тимчасово окупованому Криму близько 15 систем протиповітряної оборони ворога.

Джерело: СтратКом ЗСУ в соцмережах

Деталі: Загальна кількість окремо уражених систем ППО – близько 15.

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Зокрема, йдеться про дивізіони ППО в модифікаціях С-300, С-350, С-400.

Знищено десятки пускових установок зазначених систем, більше 15 радіолокаційних станцій, понад 10 пунктів управління.

 

Дослівно: "Збройні сили України продовжують знищувати російських окупантів і наближають день звільнення українського Криму!".

Теми: війнаКримППО
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