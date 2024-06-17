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В Крыму Силы обороны поразили около 15 систем ПВО РФ за полтора месяца – Стратком

Валентина РоманенкоПонедельник, 17 июня 2024, 14:53
В Крыму Силы обороны поразили около 15 систем ПВО РФ за полтора месяца – Стратком
иллюстративное фото Getty Images

За полтора месяца Силы обороны Украины поразили во временно оккупированном Крыму около 15 систем противовоздушной обороны врага.

Источник: СтратКом ВСУ в соцсетях

Детали: Общее количество отдельно пораженных систем ПВО - около 15.

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В частности, речь идет о дивизионах ПВО в модификациях С-300, С-350, С-400.

Уничтожены десятки пусковых установок указанных систем, более 15 радиолокационных станций, более 10 пунктов управления.

 

Дословно: "Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать российских оккупантов и приближают день освобождения украинского Крыма!".

Темы: войнаКрымПВО
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