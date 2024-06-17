Окупанти атакували Полтавщину, 12 поранених, серед них діти

Російські окупанти вдень 17 червня ударили по цивільній інфраструктурі у Полтавській області, 12 осіб дістали поранення, серед них двоє дітей.

Джерело: голова Полтавської ОВА Філіп Пронін у Telegram, МВС

Пряма мова Проніна: "За попередньою інформацією ворог влучив у цивільну інфраструктуру в Полтавському районі. Є постраждалі, під завалами будівлі можуть перебувати люди. Інформація уточнюється".

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Деталі: Перед цим голова ОВА повідомляв про повітряну тривогу в області, а Повітряні сили ЗСУ писали про ракету у напрямку Полтавщини, зокрема, міста Миргород.

Доповнено: Пізніше Пронін з місця події повідомив, що поранення дістали 9 людей.

"Попередньо без загиблих. Пошкоджено кілька багатоповерхівок. Інформація уточнюється", − заявив голова ОВА.

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Також, за його словами, через ворожий удар у Полтавському районі пошкоджені електролінії, у результаті чого знеструмлені 53 тисячі побутових і 2,4 тисячі юридичних споживачів.

"Аварійні бригади вже працюють над ліквідацією наслідків, щоб якомога оперативніше відновити електропостачання. Зберігаємо спокій. Ситуація на контролі", − підсумував Пронін.

Оновлено о 18:18: У МВС повідомили, що внаслідок атаки травмовані 12 людей, серед них 2 дитини.

Наслідки російського влучання на Полтавщині 17 червня фото - дснс

Наслідки російського влучання на Полтавщині 17 червня фото - дснс

Дослівно: Руйнувань зазнала цивільна інфраструктура, виникла пожежа. Вибуховою хвилею пошкоджено скління поряд розташованих житлових та адмінбудівель. Руйнувань зазнали лінії електропостачання.