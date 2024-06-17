Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

25.06

Банківський форум

Окупанти атакували Полтавщину, 12 поранених, серед них діти

Ірина Балачук, Тетяна ОлійникПонеділок, 17 червня 2024, 18:22
Окупанти атакували Полтавщину, 12 поранених, серед них діти
Наслідки російського влучання на Полтавщині 17 червня. ФОТО - ДСНС

Російські окупанти вдень 17 червня ударили по цивільній інфраструктурі у Полтавській області, 12 осіб дістали поранення, серед них двоє дітей. 

Джерело: голова Полтавської ОВА Філіп Пронін у Telegram, МВС

Пряма мова Проніна: "За попередньою інформацією ворог влучив у цивільну інфраструктуру в Полтавському районі. Є постраждалі, під завалами будівлі можуть перебувати люди. Інформація уточнюється".

Реклама:

Деталі: Перед цим голова ОВА повідомляв про повітряну тривогу в області, а Повітряні сили ЗСУ писали про ракету у напрямку Полтавщини, зокрема, міста Миргород.

Доповнено: Пізніше Пронін з місця події повідомив, що поранення дістали 9 людей.

"Попередньо без загиблих. Пошкоджено кілька багатоповерхівок. Інформація уточнюється", − заявив голова ОВА.

ВІДЕО ДНЯ

Також, за його словами, через ворожий удар у Полтавському районі пошкоджені електролінії, у результаті чого знеструмлені 53 тисячі побутових і 2,4 тисячі юридичних споживачів.

"Аварійні бригади вже працюють над ліквідацією наслідків, щоб якомога оперативніше відновити електропостачання. Зберігаємо спокій. Ситуація на контролі", − підсумував Пронін.

Оновлено о 18:18: У МВС повідомили, що внаслідок атаки травмовані 12 людей, серед них 2 дитини. 

 
Наслідки російського влучання на Полтавщині 17 червня
фото - дснс
 
Наслідки російського влучання на Полтавщині 17 червня
фото - дснс

Дослівно: Руйнувань зазнала цивільна інфраструктура, виникла пожежа. Вибуховою хвилею пошкоджено скління поряд розташованих житлових та адмінбудівель. Руйнувань зазнали лінії електропостачання.

 
Наслідки російського влучання на Полтавщині 17 червня
фото - дснс

Теми: Полтавська областьракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЗМІ: Звільнили поліцейського, який був з Тищенком під час конфлікту в Дніпрі

Зеленський замінив командувача Об’єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля на Андрія Гнатова

Новоспечені аспіранти-контрактники не матимуть відстрочки: МОН оновило правила вступу

У вівторок графіки відключень світла діятимуть цілодобово

ЗМІ: Власник Telegram-каналу "Джокер" змінює дорогі автівки, має охорону і підозріло виїжджає за кордон

Міноборони: У "Резерв+" цього літа можуть запустити автоматичне надання відстрочки

Усі новини...
Сирський: Коли надійде зброя і винищувачі від партнерів, час гратиме на користь України
КМІС: третина українців підтримує нові норми мобілізації, половина – ні
Російські війська обстріляли Нікополь: поранені троє людей
Міноборони: 1,5 млн людей оновили дані через "Резерв+"
Останні новини
22:21
У російській Саваслейці втретє за вечір злетів МіГ-31К – оголошена повітряна тривога
22:19
Жителі ТОТ мають звернутися до Пенсійного фонду для продовження субсидій
22:12
Кортеж Орбана в Німеччині потрапив в аварію, загинув поліцейський
21:53
Вдруге за вечір в Україні була повітряна тривога через зліт винищувача МіГ-31К 
21:50
ЄВРО-2024Яремчук — про матч із Бельгією: Ми повинні зробити щось неймовірне
21:49
Пишний і Марченко підписали кредитну угоду до Ukraine Facility
21:23
ЗМІ: США оголосять про пакет військової допомоги Україні на $150 млн
21:22
Дніпровських комунальників та підприємців підозрюють у розтраті 6 мільйонів на паркуванні
21:21
ЗМІ: Звільнили поліцейського, який був з Тищенком під час конфлікту в Дніпрі
21:21
Жінки в США мають лише третину від пенсійних заощаджень чоловіків – опитування
Усі новини...
Реклама:
Реклама: