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Оккупанты атаковали Полтавщину, 12 раненых, среди них дети

Ирина Балачук, Татьяна ОлейникПонедельник, 17 июня 2024, 18:22
Оккупанты атаковали Полтавщину, 12 раненых, среди них дети
Последствия российского попадания в Полтавской области 17 июня. ФОТО – ГСЧС

Российские оккупанты днем ​​17 июня ударили по гражданской инфраструктуре в Полтавской области, 12 человек получили ранения, среди них двое детей.

Источник: глава Полтавской ОВА Филипп Пронин в Telegram, МВД

Прямая речь Пронина: "По предварительной информации враг попал в гражданскую инфраструктуру в Полтавском районе. Есть пострадавшие, под завалами здания могут находиться люди. Информация уточняется".

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Детали: Перед этим глава ОВА сообщал о воздушной тревоге в области, а Воздушные силы ВСУ писали о ракете в направлении Полтавщины, в частности, города Миргород.

Дополнено: Позже Пронин с места происшествия сообщил, что ранения получили 9 человек.

"Предварительно без погибших. Повреждены несколько многоэтажек. Информация уточняется", − заявил глава ОВА.

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Также, по его словам, из-за вражеского удара в Полтавском районе повреждены электролинии, в результате чего обесточены 53 тысячи бытовых и 2,4 тысячи юридических потребителей.

"Аварийные бригады уже работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно оперативнее восстановить электроснабжение. Сохраняем спокойствие. Ситуация на контроле", − подытожил Пронин.

Обновлено в 18:18: В МВД сообщили, что в результате атаки травмированы 12 человек, среди них 2 ребенка.

 
Последсвия российского удара по Полтавской области 17 июня
фото - гсчс
 
Последсвия российского удара по Полтавской области 17 июня
фото - гсчс

Дословно: Разрушения получила гражданская инфраструктура, возник пожар. Взрывной волной повреждено остекление рядом расположенных жилых и админзданий. Разрушения подверглись линии электроснабжения.

 
Последсвия российского удара по Полтавской области 17 июня
фото - гсчс

Темы: Полтавская областьракетный удар
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