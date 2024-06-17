Оккупанты атаковали Полтавщину, 12 раненых, среди них дети
Российские оккупанты днем 17 июня ударили по гражданской инфраструктуре в Полтавской области, 12 человек получили ранения, среди них двое детей.
Источник: глава Полтавской ОВА Филипп Пронин в Telegram, МВД
Прямая речь Пронина: "По предварительной информации враг попал в гражданскую инфраструктуру в Полтавском районе. Есть пострадавшие, под завалами здания могут находиться люди. Информация уточняется".
Детали: Перед этим глава ОВА сообщал о воздушной тревоге в области, а Воздушные силы ВСУ писали о ракете в направлении Полтавщины, в частности, города Миргород.
Дополнено: Позже Пронин с места происшествия сообщил, что ранения получили 9 человек.
"Предварительно без погибших. Повреждены несколько многоэтажек. Информация уточняется", − заявил глава ОВА.
Также, по его словам, из-за вражеского удара в Полтавском районе повреждены электролинии, в результате чего обесточены 53 тысячи бытовых и 2,4 тысячи юридических потребителей.
"Аварийные бригады уже работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно оперативнее восстановить электроснабжение. Сохраняем спокойствие. Ситуация на контроле", − подытожил Пронин.
Обновлено в 18:18: В МВД сообщили, что в результате атаки травмированы 12 человек, среди них 2 ребенка.
Дословно: Разрушения получила гражданская инфраструктура, возник пожар. Взрывной волной повреждено остекление рядом расположенных жилых и админзданий. Разрушения подверглись линии электроснабжения.