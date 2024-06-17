Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

25.06

Банківський форум

У Маріуполі окупанти зносять школу, яку обіцяли відновити – мерія

Роман ПетренкоПонеділок, 17 червня 2024, 15:54
У Маріуполі окупанти зносять школу, яку обіцяли відновити – мерія
фото: мерія

У Маріуполі почався демонтаж школи №40 у Лівобережному районі міста, хоча минулого року окупанти обіцяли її відремонтувати, вказуючи за термін завершення робіт 2024 рік.

Джерело: міськрада Маріуполя

Деталі: За даними мерії, росіяни навіть вивісили назву підрядної організації.

Реклама:

Наприкінці березня 2022 року школу було обстріляно.

Довідково: Навчальний заклад було відкрито ще у 1936 році.

ВІДЕО ДНЯ

До повномасштабного вторгнення там навчалося близько 550 дітей та працювало понад 50 співробітників.

У 2022 році мав розпочатися капітальний ремонт школи. Європейський банк реконструкції та розвитку виділив на роботи 1 млн євро. Заклад мав стати профільним ліцеєм.  

Теми: Маріупольокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЗМІ: Звільнили поліцейського, який був з Тищенком під час конфлікту в Дніпрі

Зеленський замінив командувача Об’єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля на Андрія Гнатова

Новоспечені аспіранти-контрактники не матимуть відстрочки: МОН оновило правила вступу

У вівторок графіки відключень світла діятимуть цілодобово

ЗМІ: Власник Telegram-каналу "Джокер" змінює дорогі автівки, має охорону і підозріло виїжджає за кордон

Міноборони: У "Резерв+" цього літа можуть запустити автоматичне надання відстрочки

Усі новини...
Маріуполь
Андрющенко: Росіяни укріплюють трасу Маріуполь – Донецьк
Вперше після окупації в порт Маріуполя зайшов танкер РФ – міськрада
"Редіс": 900 оборонців "Азовсталі" 2 роки в полоні. Ми не зупинимось, доки не повернемо всіх
Останні новини
22:21
У російській Саваслейці втретє за вечір злетів МіГ-31К – оголошена повітряна тривога
22:19
Жителі ТОТ мають звернутися до Пенсійного фонду для продовження субсидій
22:12
Кортеж Орбана в Німеччині потрапив в аварію, загинув поліцейський
21:53
Вдруге за вечір в Україні була повітряна тривога через зліт винищувача МіГ-31К 
21:50
ЄВРО-2024Яремчук — про матч із Бельгією: Ми повинні зробити щось неймовірне
21:49
Пишний і Марченко підписали кредитну угоду до Ukraine Facility
21:23
ЗМІ: США оголосять про пакет військової допомоги Україні на $150 млн
21:22
Дніпровських комунальників та підприємців підозрюють у розтраті 6 мільйонів на паркуванні
21:21
ЗМІ: Звільнили поліцейського, який був з Тищенком під час конфлікту в Дніпрі
21:21
Жінки в США мають лише третину від пенсійних заощаджень чоловіків – опитування
Усі новини...
Реклама:
Реклама: