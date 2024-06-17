У Маріуполі окупанти зносять школу, яку обіцяли відновити – мерія
Понеділок, 17 червня 2024, 15:54
У Маріуполі почався демонтаж школи №40 у Лівобережному районі міста, хоча минулого року окупанти обіцяли її відремонтувати, вказуючи за термін завершення робіт 2024 рік.
Джерело: міськрада Маріуполя
Деталі: За даними мерії, росіяни навіть вивісили назву підрядної організації.
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Наприкінці березня 2022 року школу було обстріляно.
Довідково: Навчальний заклад було відкрито ще у 1936 році.
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До повномасштабного вторгнення там навчалося близько 550 дітей та працювало понад 50 співробітників.
У 2022 році мав розпочатися капітальний ремонт школи. Європейський банк реконструкції та розвитку виділив на роботи 1 млн євро. Заклад мав стати профільним ліцеєм.