В Мариуполе оккупанты сносят школу, которую обещали восстановить - мэрия

В Мариуполе начался демонтаж школы №40 в Левобережном районе города, хотя в прошлом году оккупанты обещали ее отремонтировать, указывая в качестве срока завершения работ 2024 год.

Источник: горсовет Мариуполя

Детали: По данным мэрии, россияне даже вывесили название подрядной организации.

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В конце марта 2022 года школа была обстреляна.

Справка: Учебное заведение было открыто еще в 1936 году.

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До полномасштабного вторжения там училось около 550 детей и работало более 50 сотрудников.

В 2022 году должен был начаться капитальный ремонт школы. Европейский банк реконструкции и развития выделил на работы 1 млн евро. Заведение должно было стать профильным лицеем.