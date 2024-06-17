В Мариуполе оккупанты сносят школу, которую обещали восстановить - мэрия
Понедельник, 17 июня 2024, 15:54
В Мариуполе начался демонтаж школы №40 в Левобережном районе города, хотя в прошлом году оккупанты обещали ее отремонтировать, указывая в качестве срока завершения работ 2024 год.
Источник: горсовет Мариуполя
Детали: По данным мэрии, россияне даже вывесили название подрядной организации.
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В конце марта 2022 года школа была обстреляна.
Справка: Учебное заведение было открыто еще в 1936 году.
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До полномасштабного вторжения там училось около 550 детей и работало более 50 сотрудников.
В 2022 году должен был начаться капитальный ремонт школы. Европейский банк реконструкции и развития выделил на работы 1 млн евро. Заведение должно было стать профильным лицеем.