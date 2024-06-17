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"Приклад російським солдатам": під Вовчанськом морпіхи поповнили обмінний фонд

Валентина РоманенкоПонеділок, 17 червня 2024, 16:08
Приклад російським солдатам: під Вовчанськом морпіхи поповнили обмінний фонд
скриншот

Морські піхотинці 36-ї окремої бригади імені контрадмірала Михайла Білинського захопили в полон окупанта у Харківській області.

Джерело: 36 ОБрМП

Дослівно: "Морпіхи-білинківці продовжують поповнювати обмінний фонд під Вовчанськом, щоб повернути наших братів з російських застінок.

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Цей окупант обрав життя, що і надалі рекомендуємо робити російським солдатам. В іншому випадку - свинцю вистачить на кожного".

Теми: війнаХарківська область
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