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"Пример российским солдатам": под Волчанском морпехи пополнили обменный фонд

Валентина РоманенкоПонедельник, 17 июня 2024, 16:08
Пример российским солдатам: под Волчанском морпехи пополнили обменный фонд
скриншот

Морские пехотинцы 36-й отдельной бригады имени контр-адмирала Михаила Белинского захватили в плен оккупанта в Харьковской области.

Источник: 36 ОБрМП

Дословно: "Морпехи продолжают пополнять обменный фонд под Волчанском, чтобы вернуть наших братьев из российских застенков.

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Этот оккупант выбрал жизнь, что и в дальнейшем рекомендуем делать российским солдатам. В противном случае - свинца хватит на каждого".

Темы: войнаХарьковская область
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