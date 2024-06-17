"Пример российским солдатам": под Волчанском морпехи пополнили обменный фонд
Понедельник, 17 июня 2024, 16:08
Морские пехотинцы 36-й отдельной бригады имени контр-адмирала Михаила Белинского захватили в плен оккупанта в Харьковской области.
Источник: 36 ОБрМП
Дословно: "Морпехи продолжают пополнять обменный фонд под Волчанском, чтобы вернуть наших братьев из российских застенков.
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Этот оккупант выбрал жизнь, что и в дальнейшем рекомендуем делать российским солдатам. В противном случае - свинца хватит на каждого".