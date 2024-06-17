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Повітряні тривоги на Харківщині тривають у середньому 16 годин на добу – ОВА

Валентина РоманенкоПонеділок, 17 червня 2024, 17:49
Повітряні тривоги на Харківщині тривають у середньому 16 годин на добу – ОВА

На Харківщині повітряні тривоги тривають у середньому 16 годин на добу, що значно ускладнює роботу бізнесу.

Джерело: голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов в ефірі національного телемарафону

Деталі: Синєгубов наголосив, що ворог продовжує бити по населених пунктах області та руйнувати цивільну інфраструктуру. 

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Наразі через дії ворога близько 50 тисячі жителів області без електропостачання. Віповідні служби продовжують відновлювати подачу світла, але роботи ускладнюються розташуванням цих населених пунктів біля кордону з агресором.

Пряма мова: "Робота для бізнесу ускладнюється через безперервні повітряні тривоги — у середньому по 16 годин. Також діють графіки відключення електроенергії. Постійно комунікуємо з нашими торговельними мережами, щоб зберегти їхню присутність на території області".

Теми: Харківська областьповітряна тривогавійна
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