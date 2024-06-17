Повітряні тривоги на Харківщині тривають у середньому 16 годин на добу – ОВА
На Харківщині повітряні тривоги тривають у середньому 16 годин на добу, що значно ускладнює роботу бізнесу.
Джерело: голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов в ефірі національного телемарафону
Деталі: Синєгубов наголосив, що ворог продовжує бити по населених пунктах області та руйнувати цивільну інфраструктуру.
Наразі через дії ворога близько 50 тисячі жителів області без електропостачання. Віповідні служби продовжують відновлювати подачу світла, але роботи ускладнюються розташуванням цих населених пунктів біля кордону з агресором.
Пряма мова: "Робота для бізнесу ускладнюється через безперервні повітряні тривоги — у середньому по 16 годин. Також діють графіки відключення електроенергії. Постійно комунікуємо з нашими торговельними мережами, щоб зберегти їхню присутність на території області".