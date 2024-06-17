Воздушные тревоги на Харьковщине продолжаются в среднем 16 часов в сутки – ОВА

На Харьковщине воздушные тревоги продолжаются в среднем 16 часов в сутки, что значительно усложняет работу бизнеса.

Источник: спикер Харьковской обласной военной администрации Олег Синегубов в эфире национального телемарафона

Детали: Синегубов отметил, что враг продолжает бить по населенным пунктам области и разрушать гражданскую инфраструктуру.

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Сейчас из-за действий врага около 50 тысяч жителей области без электроснабжения. Соответствующие службы продолжают восстанавливать подачу света, но работы осложняются расположением этих населенных пунктов возле границы с агрессором.

Прямая речь: "Работа для бизнеса осложняется из-за непрерывных воздушных тревог - в среднем по 16 часов. Также действуют графики отключения электроэнергии. Постоянно коммуницируем с нашими торговыми сетями, чтобы сохранить их присутствие на территории области".