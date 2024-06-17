Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

25.06

Банковский форум

Воздушные тревоги на Харьковщине продолжаются в среднем 16 часов в сутки – ОВА

Валентина РоманенкоПонедельник, 17 июня 2024, 17:49
Воздушные тревоги на Харьковщине продолжаются в среднем 16 часов в сутки – ОВА

На Харьковщине воздушные тревоги продолжаются в среднем 16 часов в сутки, что значительно усложняет работу бизнеса.

Источник: спикер Харьковской обласной военной администрации Олег Синегубов в эфире национального телемарафона

Детали: Синегубов отметил, что враг продолжает бить по населенным пунктам области и разрушать гражданскую инфраструктуру.

Реклама:

Сейчас из-за действий врага около 50 тысяч жителей области без электроснабжения. Соответствующие службы продолжают восстанавливать подачу света, но работы осложняются расположением этих населенных пунктов возле границы с агрессором.

Прямая речь: "Работа для бизнеса осложняется из-за непрерывных воздушных тревог - в среднем по 16 часов. Также действуют графики отключения электроэнергии. Постоянно коммуницируем с нашими торговыми сетями, чтобы сохранить их присутствие на территории области".

Темы: Харьковская областьвоздушная тревогавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СМИ: Уволили полицейского, который был с Тищенко во время конфликта в Днепре

Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля на Андрея Гнатова

Новоиспеченные аспиранты-контрактники не получат отсрочки: МОН обновило правила поступления

Во вторник графики отключений света будут действовать круглосуточно

СМИ: Владелец Telegram-канала "Джокер" меняет дорогие машины, имеет охрану и подозрительно выезжает за границу

Минобороны: В "Резерв+" этим летом могут запустить автоматическое предоставление отсрочки

Все новости...
Харьковская область
Командир 125 бригады, которая защищала Харьковскую область, уходит с должности
"Пример российским солдатам": под Волчанском морпехи пополнили обменный фонд
Новый глава оборонного комитета Бундестага посетил Донецкую и Харьковскую области, чтобы узнать о потребностях ВСУ
Последние новости
22:52
В Харьковской области из-за мин и обстрелов запретили въезд в три населенных пункта
22:21
ОбновленоВ российской Саваслейке в третий раз за вечер взлетал МиГ-31К – была объявлена ​​воздушная тревога
22:19
Жители ВОТ должны обратиться в Пенсионный фонд для продолжения субсидий
22:12
Кортеж Орбана в Германии попал в аварию, погиб полицейский
21:53
Второй раз за вечер в Украине была воздушная тревога из-за взлета истребителя МиГ-31К
21:50
Евро-2024Яремчук - о матче с Бельгией: Мы должны сделать что-то невероятное
21:49
Пышный и Марченко подписали кредитное соглашение к Ukraine Facility
21:23
СМИ: США объявят о пакете военной помощи Украине на $150 млн
21:22
Днепровских коммунальщиков и предпринимателей подозревают в растрате 6 миллионов на парковке
21:21
СМИ: Уволили полицейского, который был с Тищенко во время конфликта в Днепре
Все новости...
Реклама:
Реклама: