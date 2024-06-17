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Половина боїв за добу сталася лише на Покровському напрямку – Генштаб

Роман ПетренкоПонеділок, 17 червня 2024, 18:51
Половина боїв за добу сталася лише на Покровському напрямку – Генштаб
фото: генштаб

Протягом понеділка 17 червня відбулося 79 бойових зіткнень, з них майже половина – лише на Покровському напрямку, на якому, за словами Генштабу, "напружена ситуація".

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Ситуація майже вздовж всієї лінії зіткнення є динамічною. Російські окупанти основні зусилля концентрують на Покровському напрямку".

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Деталі: На Харківському напрямку обліковано п’ять боєзіткнень. Окупанти не полишають спроб прорвати оборону біля Вовчанська та Липців – точаться бойові дії.

На Куп’янському напрямку станом на зараз Сили оборони уже відбили сім ворожих атак поблизу Синьківки, Піщаного та Степової Новоселівки, ще дві - тривають.

Жорсткі бої точаться на Лиманському напрямку. Станом на зараз в районах Торського, Тернів і Макіївки відбулося сім бойових зіткнень. Біля останнього окупанти завдали удару некерованими авіаракетами. Ще дві ворожі атаки тривають біля Греківки.

ВІДЕО ДНЯ

На Краматорському напрямку ворог провів чотири атаки неподалік Григорівки, Кліщіївки та Нового. Дві з них продовжуються. Біля мікрорайону Новий загарбники підтримували свої дії авіаударом.

Не зменшується натиск окупантів на Покровському напрямку. Противник вже 32 рази намагався прорвати оборону неподалік Євгенівки, Новоолександрівки, Новоселівки Першої, Сокола, Уманського та Яснобродівки. Понад половина зіткнень від загальної кількості боїв на цьому напрямку ще тривають. Російські терористи для підтримки наступальних дій активно застосовують авіацію, як бомбардувальну, так і штурмову. На цей час завдали загалом 6 авіаударів.

Ворог наростив до дев’яти кількість атак на Курахівському напрямку. Шість відбито. Біля Красногорівки окупанти продовжують тиснути – йдуть бої у трьох локаціях

На Времівському напрямку противник, за підтримки авіації, чотири рази штурмував українські позиції поблизу Старомайорського, Водяного і Урожайного.

Теми: Генштабвійна
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