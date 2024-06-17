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Половина всех боев за сутки произошла на Покровском направлении - Генштаб

Роман ПетренкоПонедельник, 17 июня 2024, 18:51
Половина всех боев за сутки произошла на Покровском направлении - Генштаб
фото: генштаб

В течение понедельника 17 июня произошло 79 боевых столкновений, из них почти половина - только на Покровском направлении, на котором, по словам Генштаба, "напряженная ситуация".

Источник: Генштаб

Дословно: "Ситуация почти вдоль всей линии соприкосновения является динамичной. Российские оккупанты основные усилия концентрируют на Покровском направлении".

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Детали: На Харьковском направлении учтено пять боестолкновений. Оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону у Волчанска и Липцов - идут боевые действия.

На Купянском направлении по состоянию на сейчас Силы обороны уже отбили семь вражеских атак вблизи Синьковки, Песчаного и Степной Новоселовки, еще две - продолжаются.

Жесткие бои идут на Лиманском направлении. По состоянию на сейчас в районах Торского, Тернов и Макеевки произошло семь боевых столкновений. Возле последнего оккупанты нанесли удар неуправляемыми авиаракетами. Еще две вражеские атаки продолжаются возле Грековки.

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На Краматорском направлении враг провел четыре атаки неподалеку Григорьевки, Клещеевки и Нового. Две из них продолжаются. Возле микрорайона Новый захватчики поддерживали свои действия авиаударом.

Не уменьшается натиск оккупантов на Покровском направлении. Противник уже 32 раза пытался прорвать оборону неподалеку от Евгеновки, Новоалександровки, Новоселовки Первой, Сокола, Уманского и Яснобродовки. Более половины столкновений от общего количества боев на этом направлении еще продолжаются. Российские террористы для поддержки наступательных действий активно применяют авиацию, как бомбардировочную, так и штурмовую. В настоящее время нанесли всего 6 авиаударов.

Враг нарастил до девяти количество атак на Кураховском направлении. Шесть отражено. У Красногоровки оккупанты продолжают давить - идут бои в трех локациях

На Времовском направлении противник, при поддержке авиации, четыре раза штурмовал украинские позиции вблизи Старомайорского, Водяного и Урожайного.

Темы: Генштабвойна
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