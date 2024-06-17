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Російські війська обстріляли Нікополь: поранені троє людей

Тетяна ОлійникПонеділок, 17 червня 2024, 18:52
Російські війська обстріляли Нікополь: поранені троє людей
Фото - Сергій Лисак

Російська армія 17 червня з артилерії обстріляла Нікополь на Дніпропетровщині, внаслідок атаки постраждали троє людей.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Деталі: Постраждали троє жінок: 44, 86 та 71 років. Їм надали допомогу, лікуватимуться амбулаторно.

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Пряма мова Лисака: "Гатив по місту агресор і дронами-камікадзе. А ще – по Марганецькій громаді. На її територію також скидав боєприпаси з БпЛА.

 
фото - сергій лисак

Пошкоджене харчове та промислове підприємства, 12 приватних будинків, 4 господарські споруди, 7 вантажівок і 2 легковики, лінія електропередач".

Теми: Нікопольобстрілвійна
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