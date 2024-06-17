Российские войска обстреляли Никополь: ранены три человека
Понедельник, 17 июня 2024, 18:52
Российская армия 17 июня из артиллерии обстреляла Никополь на Днепропетровщине, в результате атаки пострадали три человека.
Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
Детали: Пострадали три женщины: 44, 86 и 71 лет. Им оказали помощь, лечиться амбулаторно.
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Прямая речь Лысака: "Гатив по городу агрессор и дронами-камикадзе. А еще – по Марганецкой общине. На ее территорию также сбрасывал боеприпасы из БПЛА.
Повреждены пищевые и промышленные предприятия, 12 частных домов, 4 хозяйственные сооружения, 7 грузовиков и 2 легковушки, линия электропередач".