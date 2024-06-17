Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

25.06

Банковский форум

Российские войска обстреляли Никополь: ранены три человека

Татьяна ОлейникПонедельник, 17 июня 2024, 18:52
Российские войска обстреляли Никополь: ранены три человека
Фото - Сергей Лысак

Российская армия 17 июня из артиллерии обстреляла Никополь на Днепропетровщине, в результате атаки пострадали три человека.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Детали: Пострадали три женщины: 44, 86 и 71 лет. Им оказали помощь, лечиться амбулаторно.

Реклама:

Прямая речь Лысака: "Гатив по городу агрессор и дронами-камикадзе. А еще – по Марганецкой общине. На ее территорию также сбрасывал боеприпасы из БПЛА.

 
фото - сергей лысак

Повреждены пищевые и промышленные предприятия, 12 частных домов, 4 хозяйственные сооружения, 7 грузовиков и 2 легковушки, линия электропередач".

Темы: Никопольобстрелвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СМИ: Уволили полицейского, который был с Тищенко во время конфликта в Днепре

Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля на Андрея Гнатова

Новоиспеченные аспиранты-контрактники не получат отсрочки: МОН обновило правила поступления

Во вторник графики отключений света будут действовать круглосуточно

СМИ: Владелец Telegram-канала "Джокер" меняет дорогие машины, имеет охрану и подозрительно выезжает за границу

Минобороны: В "Резерв+" этим летом могут запустить автоматическое предоставление отсрочки

Все новости...
Никополь
Оккупанты атаковали Никополь: повредили инфраструктуру, ранили женщину
Россияне ударили по Никопольщине из артиллерии и дронами, есть повреждения
70-летний мужчина погиб от российских обстрелов в Днепропетровськой области
Последние новости
22:52
В Харьковской области из-за мин и обстрелов запретили въезд в три населенных пункта
22:21
ОбновленоВ российской Саваслейке в третий раз за вечер взлетал МиГ-31К – была объявлена ​​воздушная тревога
22:19
Жители ВОТ должны обратиться в Пенсионный фонд для продолжения субсидий
22:12
Кортеж Орбана в Германии попал в аварию, погиб полицейский
21:53
Второй раз за вечер в Украине была воздушная тревога из-за взлета истребителя МиГ-31К
21:50
Евро-2024Яремчук - о матче с Бельгией: Мы должны сделать что-то невероятное
21:49
Пышный и Марченко подписали кредитное соглашение к Ukraine Facility
21:23
СМИ: США объявят о пакете военной помощи Украине на $150 млн
21:22
Днепровских коммунальщиков и предпринимателей подозревают в растрате 6 миллионов на парковке
21:21
СМИ: Уволили полицейского, который был с Тищенко во время конфликта в Днепре
Все новости...
Реклама:
Реклама: