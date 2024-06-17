Зеленський про Саміт миру: Це успіх, що заради України зібралося стільки лідерів

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна вже готує нові кроки для досягнення миру.

Джерело: звернення Зеленського 17 червня

Пряма мова: "Це успіх України, що вперше в нашій історії стільки лідерів, держав зібралися заради України та заради миру. Дякую кожному, хто був представлений на Саміті. Але мир – це завжди шлях. Потрібні нові кроки. І вони будуть. І ми вже готуємо. Дякуємо нашій команді.

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Готуємо приєднання держав до підсумкового комюніке Саміту. Готуємо роботу груп за пунктами Формули миру, щоб держави могли об’єднатися заради чіткої конкретики, тих рішень і планів, тих дій, які реально повертатимуть безпеку".

Деталі: За словами глави держави, вже є попередній графік міжнародної роботи на літні місяці.