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Зеленский о Саммите мира: Это успех, что ради Украины собралось столько лидеров

Татьяна ОлейникПонедельник, 17 июня 2024, 19:33
Зеленский о Саммите мира: Это успех, что ради Украины собралось столько лидеров
Фото - ОП

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина уже готовит новые шаги по достижению мира.

Источник: обращение Зеленского 17 июня

Прямая речь: "Это успех Украины, что впервые в нашей истории столько лидеров, государств собрались ради Украины и мира. Спасибо каждому, кто был представлен на Саммите. Но мир – это всегда путь. Нужны новые шаги. И они будут. И мы. уже готовим. Спасибо нашей команде.

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Готовим присоединение государств к итоговому коммюнике Саммита. Готовим работу групп по пунктам Формулы мира, чтобы государства могли объединиться ради четкой конкретики, тех решений и планов, тех действий, которые будут реально возвращать безопасность".

Детали: По словам главы государства, уже есть предварительный график международной работы на летние месяцы.

Темы: Зеленский
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