На Полтавщині повернули світло всім споживачам
Вівторок, 18 червня 2024, 00:15
На Полтавщині відновили електропостачання всім споживачам, у кого воно було відсутнє внаслідок удару РФ у понеділок.
Джерело: голова Полтавської ОВА Філіп Пронін у Telegram
Пряма мова: "Електропостачання відновили всім споживачам".
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Що передувало: Через російський удар у Полтавському районі виникло пошкодження електроліній, унаслідок чого були знеструмлені 53 тисячі побутових і 2,4 тисячі юридичних споживачів.
Унаслідок російського ракетного удару по місту Полтава 17 червня постраждало 22 людини, серед них троє дітей.