Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

25.06

Банковский форум

На Полтавщине вернули свет всем потребителям

Катерина ТищенкоВторник, 18 июня 2024, 00:15
На Полтавщине вернули свет всем потребителям
иллюстративное фото Pixabay

На Полтавщине восстановили электроснабжение всем потребителям, у кого оно отсутствовало в результате удара РФ в понедельник.

Источник: председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин в Telegram

Прямая речь: "Электроснабжение восстановили всем потребителям".

Реклама:

Что предшествовало: Из-за российского удара в Полтавском районе возникло повреждение электролиний, в результате чего были обесточены 53 тысячи бытовых и 2,4 тысячи юридических потребителей.

В результате российского ракетного удара по городу Полтава 17 июня пострадали 22 человека, среди них трое детей.

Темы: Полтавская областьэлектроэнергия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СМИ: Уволили полицейского, который был с Тищенко во время конфликта в Днепре

Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля на Андрея Гнатова

Новоиспеченные аспиранты-контрактники не получат отсрочки: МОН обновило правила поступления

Во вторник графики отключений света будут действовать круглосуточно

СМИ: Владелец Telegram-канала "Джокер" меняет дорогие машины, имеет охрану и подозрительно выезжает за границу

Минобороны: В "Резерв+" этим летом могут запустить автоматическое предоставление отсрочки

Все новости...
Полтавская область
После атаки РФ на Полтавщине без света остались более 55 тысяч потребителей
Оккупанты атаковали Полтавщину, 12 раненых, среди них дети
В больнице умер мужчина, раненый в результате обстрела Полтавщины
Последние новости
22:57
Европейский инвестиционный банк планирует увеличить свои инвестиции в оборону
22:52
В Харьковской области из-за мин и обстрелов запретили въезд в три населенных пункта
22:21
ОбновленоВ российской Саваслейке в третий раз за вечер взлетал МиГ-31К – была объявлена ​​воздушная тревога
22:19
Жители ВОТ должны обратиться в Пенсионный фонд для продолжения субсидий
22:12
Кортеж Орбана в Германии попал в аварию, погиб полицейский
21:53
Второй раз за вечер в Украине была воздушная тревога из-за взлета истребителя МиГ-31К
21:50
Евро-2024Яремчук - о матче с Бельгией: Мы должны сделать что-то невероятное
21:49
Пышный и Марченко подписали кредитное соглашение к Ukraine Facility
21:23
СМИ: США объявят о пакете военной помощи Украине на $150 млн
21:22
Днепровских коммунальщиков и предпринимателей подозревают в растрате 6 миллионов на парковке
Все новости...
Реклама:
Реклама: