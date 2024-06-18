На Полтавщине вернули свет всем потребителям

На Полтавщине восстановили электроснабжение всем потребителям, у кого оно отсутствовало в результате удара РФ в понедельник.

Источник: председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин в Telegram

Прямая речь: "Электроснабжение восстановили всем потребителям".

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Что предшествовало: Из-за российского удара в Полтавском районе возникло повреждение электролиний, в результате чего были обесточены 53 тысячи бытовых и 2,4 тысячи юридических потребителей.

В результате российского ракетного удара по городу Полтава 17 июня пострадали 22 человека, среди них трое детей.