Ракетний удар по Полтаві: кількість поранених зросла до 22

Унаслідок російського ракетного удару по місту Полтава 17 червня постраждало 22 людини, серед них троє дітей.

Джерело: Полтавська обласна прокуратура, Полтавська ОВА

Дослівно: "Попередньо ворог вдарив по цивільній інфраструктурі крилатою ракетою Х-59.

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Унаслідок удару поранень зазнали мирні жителі – наразі відомо про 16 людей, серед яких 2 дітей. Шістьох осіб госпіталізували".

Деталі: Крім цього прокуратура повідомляє про пошкоджені багатоповерхові будинки, дитячий садок електролінії та гаражі.

Оновлено: Пізніше в ОВА уточнили, що за медичною допомогою звернулися 22 людини.

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З них – троє дітей, одну дитину госпіталізували.

Також на стаціонарному лікуванні перебувають вісім дорослих.

Що передувало: Голова Полтавської ОВА повідомляв, що російські окупанти вдень 17 червня ударили по цивільній інфраструктурі у Полтавській області.