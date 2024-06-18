У Ростовській області після атаки дронів горять резервуари з нафтопродуктами: об'єм 5 тисяч кубометрів
У місті Азов Ростовської області РФ, за даними влади, внаслідок атаки БпЛА загорілися резервуари з нафтопродуктами.
Джерело: губернатор Ростовської області Василь Голубєв у Telegram
Пряма мова Голубєва: "В Азові внаслідок атаки БпЛА загорілися резервуари з нафтопродуктами. За попередніми даними, жертв немає.
Підрозділом МНС організовано гасіння відкритого вогню".
Доповнено: Російські Telegram-канали пишуть, що перед тим місцеві мешканці чули 5 вибухів.
Пізніше в МНС РФ повідомили, що палає 5 000 кубічних метрів нафтопродуктів.
Влада Ростовської області РФ повідомила, що нібито внаслідок атаки БпЛА у місті Азов загорілися резервуари з нафтопродуктами. За даними МНС РФ, горить 5 000 куб м. Відео МНС РФ pic.twitter.com/uQiVremmhI— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 18, 2024
"До місця направлено пожежний поїзд. У гасінні задіяні 73 фахівці та 21 одиниця техніки. Постраждалих немає", − ідеться в повідомленні.